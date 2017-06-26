::.. عيــــد ســعيــــــد ..::
يطيب لأسرة تحرير الراكوبة أن تتقدم للجميع بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعود عليكم باليمن والبركات، وبلادنا ترفل في الديمقراطية والسلام والعدالة والتنمية ودولة قانون ومؤسسات وتقدم..

مقالات وأخبار هامة
74 وزيراً والفريق طه
74 وزيراً والفريق طه
74 وزيراً والفريق طه (1) اعرف أن الزيادات في السودان تحدث في (الأسعار) وفي (الدولار) وفي (الوزراء) أيضاً. ..
في الرد علي د. حيدر إبراهيم في الرد علي د. حيدر إبراهيم
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فيديو يتتبع مسيرة مبروك مبارك سليم من التمرد إلى الوزارة والغناء الفاحش وتصدير إناث الماشية
نكبة الفريق طه!!

الأخبار
تهديد قطر بعزلة طويلة لا يحل الأزمة الخليجية بل يعقدها
تهديد قطر بعزلة طويلة لا يحل الأزمة الخليجية بل يعقدها رغم أن العالم كان يترقب قائمة مطالب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) التي تقاطع قطر، لتكون خطوة با..

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الإعلان عن حركة مسلحة جديدة للإطاحة برئيس جنوب السودان
الإعلان عن حركة مسلحة جديدة للإطاحة برئيس جنوب السودان جوبا/ أتيم سايمون أعلن إبراهام مجاك ملياب، النائب السابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي، اليوم الأحد، عن تكوي..

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عيدية ضحايا حرب اليمن ....!!! كاريكاتير ود أبـّـو‎
عيدية ضحايا حرب اليمن ....!!! كاريكاتير ود أبـّـو‎ عيدية ضحايا حرب اليمن ....!!! كاريكاتير ود أبـّـو‎

 
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محمد سيداحمد : لن أذهب الى مكاتب جهاز الأمن الا اذا تعرضت الى الإعتقال بالقوة
محمد سيداحمد : لن أذهب الى مكاتب جهاز الأمن الا اذا تعرضت الى الإعتقال بالقوة رفض الناطق الرسمي باسم الاتحادي الديمقراطي الأصل مساعد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم محمد سيد احمد المثول أمام جه..

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توالت النذر فهل يرتفع القادة الأفارقة لمستوى التحديات القادمة!
توالت النذر فهل يرتفع القادة الأفارقة لمستوى التحديات القادمة! محجوب محمد صالح تصريح جد خطير عن مهددات تستهدف القارة الإفريقية صدر هذا الأسبوع عن وزير ألماني، وكان الجدير..

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البشير يؤكد دعم السودان لجهود اميرالكويت لرأب الصدع بين دول الخليج العربي
البشير يؤكد دعم السودان لجهود اميرالكويت لرأب الصدع بين دول الخليج العربي الخرطوم (سونا) أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعم السودان للجهود التي يبذلها أمير الكويت لرأب الصدع بين ..

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مصر تسمح لأول مرة بإدخال "السولار" إلى محطات الوقود في غزة
مصر تسمح لأول مرة بإدخال "السولار" إلى محطات الوقود في غزة بدأت محطات الوقود الخاصة في قطاع غزة اليوم السبت، ببيع "سولار" تم شراؤه من مصر عبر معبر رفح الحدودي. وهذه المرة..

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العيد وصل ( طبعة تانية ) شعر : هاشم صديق
العيد وصل ( طبعة تانية ) شعر : هاشم صديق العيد وصل ( طبعة تانية ) شعر : هاشم صديق العيد وصل صُمنا وفطرنا علي بصل فض الشراكة والحزازات والشَك..

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السفير عطا المنان بخيت : نأمل أن تفي الادارة الامريكية بوعدها برفع العقوبات عن السودان
السفير عطا المنان بخيت : نأمل أن تفي الادارة الامريكية بوعدها برفع العقوبات عن السودان (سونا) - اعرب السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية عن امله .فى ان تفي الادارة الامريكية بوعدها برف..

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مثل هذا اليوم قبل ٢٢ عامآ: ضاعت حلايب والفشقة بسبب غباء علي عثمان ونافـع!!
مثل هذا اليوم قبل ٢٢ عامآ: ضاعت حلايب والفشقة بسبب غباء علي عثمان ونافـع!! بكري الصائغ ١- الي ادارة صحيفة "الراكوبة" والقراء الكرام، كل عام وانتم بخير، وأجمل التهاني القلبية ..

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اقتصادي يحذر من الانعكاسات السالبة للوجود الاجنبي المتزايد على اقتصاديات البلاد
اقتصادي يحذر من الانعكاسات السالبة للوجود الاجنبي المتزايد على اقتصاديات البلاد (سونا)- حذر الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث د. هيثم محمد فتحي من الانعكاسات السالبة للوجود ا..

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السفير الروسي بالخرطوم :العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة مهمة من آفاق التعاون المشترك
السفير الروسي بالخرطوم :العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة مهمة من آفاق التعاون المشترك (سونا)- وصف السيد امير غياث شبرينسكي السفير الروسي لدى السودان العلاقات السودانية الروسية بانها متميزة وتشهد تطو..

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إبراهيم محمود: "الحركة الشعبية" متمترسة في مواقفها السالبة
إبراهيم محمود: "الحركة الشعبية" متمترسة في مواقفها السالبة الخرطوم: أكدت الحكومة أن خلافات الحركة الشعبية تمثل نقطة النهاية للمتمردين، مبيِّنة أن قطاع الشمال يتعذَّر ب..

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الفريق عدوي:القوات المسلحة في أتم الجاهزية لحراسة الوطن وتأمين الامة
الفريق عدوي:القوات المسلحة في أتم الجاهزية لحراسة الوطن وتأمين الامة (سونا) - حيا الفريق اول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الاركان المشتركة ،مجاهدات القوات المسلحة ومسيرتها ا..

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حادثة دهس المحتفلين بالعيد لا علاقة لها بالإرهاب
حادثة دهس المحتفلين بالعيد لا علاقة لها بالإرهاب الأناضول أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادثة الدهس التي وقعت، صباح اليوم الأحد، خلال تبادل المسلمين التهاني ب..

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خبير قانوني : يجب البت في ثلاثة مواضيع قبل التخزين بسد النهضة
خبير قانوني : يجب البت في ثلاثة مواضيع قبل التخزين بسد النهضة (سونا)- اكد الدكتور احمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان و الخبير القانوني ان اعلان اثيوبيا رسميا ..

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السلطات الصينية تعاقب المسلمين الصائمين في شهر رمضان
السلطات الصينية تعاقب المسلمين الصائمين في شهر رمضان قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ السلطات الصينية عاقبت المسلمين الصائمين في شهر رمضان عبر فرض غرامة عليهم، وإ..

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أصل الزلابية”.. “الملكة الأندلسية”
أصل الزلابية”.. “الملكة الأندلسية” تتزين مائدة إفطار الجزائريين في رمضان بشتى أنواع المأكولات، سواء التقليدية أو الحديثة، ومنها حلوى “الزلابية” التي ..

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توقيف الفنانة أصالة نصري في مطار بيروت بعد "ضبط مخدرات بحوزتها"‎
توقيف الفنانة أصالة نصري في مطار بيروت بعد "ضبط مخدرات بحوزتها"‎ أوقفت شرطة مطار بيروت الدولي، اليوم الأحد، الفنانة السورية أصالة نصري، أثناء توجهها إلى القاهرة برفقة زوجها المخرج..

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صور: الأمم المتحدة تعرض على باكستان مساعدة في احتواء آثار الحريق المأساوي
صور: الأمم المتحدة تعرض على باكستان مساعدة في احتواء آثار الحريق المأساوي قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعازيه لشعب باكستان وحكومتها بالضحايا الذين سقطوا جراء احتراق ناق..

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﻿تركيا: الاعتداءات على خلفية الملابس القصيرة والإفطار في رمضان هل تتحول إلى ظاهرة؟
﻿تركيا: الاعتداءات على خلفية الملابس القصيرة والإفطار في رمضان هل تتحول إلى ظاهرة؟ إسماعيل جمال: تعرضت فتاة تركية في مدينة إسطنبول إلى اعتداء بسبب ارتدائها سروالاً قصيراً، في ثاني حالة في المدينة خ..

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عمر البشير: "أجدد الدعوة لمن تبقى من حاملي السلاح والقوى السياسية أسيرة التردد للوفاق الوطني"
عمر البشير: "أجدد الدعوة لمن تبقى من حاملي السلاح والقوى السياسية أسيرة التردد للوفاق الوطني" هنا المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك في كلمته التي وجهها للأمة، وفيما يلي تورد (..

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عيد مبارك ... كاريكاتير ود أبّو
عيد مبارك ... كاريكاتير ود أبّو عيد مبارك ... كاريكاتير ود أبّو

 
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شركات سعودية تهرّب البضائع إلى قطر
شركات سعودية تهرّب البضائع إلى قطر كشف رجال أعمال أتراك، أن هناك اتفاقا مع شركات سعودية للالتفاف على الحظر الخليجي، وإرسال السلع إلى قطر. وكتبت صح..

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الملك سلمان يتمنى للمسلمين عيدا بلا إرهاب
الملك سلمان يتمنى للمسلمين عيدا بلا إرهاب هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السعوديين والمسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا إلى أن يسود ..

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مصر: الصور المفبركة والفيديوهات أدوات الإخوان لاستغلال ساحات صلاة العيد
مصر: الصور المفبركة والفيديوهات أدوات الإخوان لاستغلال ساحات صلاة العيد تستعد جماعة الإخوان لاستغلال ساحات صلاة العيد، بالصور المفبركة والفيديوهات المزيفة، حيث يقف عناصرها وسط المصليين ل..

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د . فطمير زعيمي: هكذا نستقبل رمضان في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا
د . فطمير زعيمي: هكذا نستقبل رمضان في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا ريما أحمد أبو ريشة غالبية مسلمي مقدونيا هم من الألبان . ولذا , فإن استقبال رمضان المبارك في هذه البلدان التي تق..

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لندن: مظاهرة ضد الإسلام تنظمها جماعة متطرفة
لندن: مظاهرة ضد الإسلام تنظمها جماعة متطرفة (الأناضول): نظم 50 شخص السبت في العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة مناهضة للإسلام والمسلمين، أمام مقر رئاسة الحكوم..

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وزارة الخارجية السودانية ترد بالرفض على التهم التي أوردها المتحدث بأسم الجيش الليبي
وزارة الخارجية السودانية ترد بالرفض على التهم التي أوردها المتحدث بأسم الجيش الليبي أعلنت وزارة الخارجية رفضها التام لما جاء على لسان المتحدث الرسمي لقوات اللواء خليفة حفتر بشرق ليبيا حول صلة السودا..

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جنوب السودان يلغي احتفالات الاستقلال
جنوب السودان يلغي احتفالات الاستقلال أبوظبي - سكاي نيوز عربية ألغت حكومة جنون السودان الاحتفال بالذكرى السادسة لاستقلال البلاد في التاسع من يوليو ل..

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الإفراج عن سجين "القرن" في الولايات المتحدة
الإفراج عن سجين "القرن" في الولايات المتحدة أبوظبي - سكاي نيوز عربية أفرجت السلطات الأميركية عن أقدم سجين في سجن اتحادي بالولايات المتحدة إذ بلغ من العمر ..

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وفاة سيرجي لاسا هاي أوكراني ضمن الطاقم الفني لطائرة نائب رئيس الجمهورية العائدة من اوغندا
وفاة سيرجي لاسا هاي أوكراني ضمن الطاقم الفني لطائرة نائب رئيس الجمهورية العائدة من اوغندا توفي سيرجي لاسا هاي / أوكراني الجنسية / والذي يعمل ضمن الطاقم الفني للطائرة التي أقلت نائب رئيس الجمهورية / حسبو م..

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مناشدة هامة من مجلس تنسيق تحالفات قوى المعارضة السودانية بالخارج
مناشدة هامة من مجلس تنسيق تحالفات قوى المعارضة السودانية بالخارج مناشدة هامة و عاجلة التاريخ: ٢٤ يونيو ٢٠١٧ من: لجنة المناشط و الحملات مجلس ..

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وزارة الخارجية تؤكد رفضها التام لما ورد فى المؤتمر الصحفى لقوات حفتر بليبيا
وزارة الخارجية تؤكد رفضها التام لما ورد فى المؤتمر الصحفى لقوات حفتر بليبيا (سونا) - رفضت وزارة الخارجية رفضا تاما ما جاء علي لسان المتحدث الرسمي لقوات اللواء خليفة حفتر بشرق ليبيا حول صلة ..

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برلماني يتحدى الحكومة ويجزم بمنع منح المستثمرين أراضٍ بدارفور
برلماني يتحدى الحكومة ويجزم بمنع منح المستثمرين أراضٍ بدارفور البرلمان: صابر حامد تحدى عضو البرلمان، الشرتاي عمر آدم قندولي، الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار، رافضاً منح..

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النائب العام يوجه وكلاء النيابة بالمرور على الحراسات والتأكد من معاملة المقبوض عليهم وفق القانون
النائب العام يوجه وكلاء النيابة بالمرور على الحراسات والتأكد من معاملة المقبوض عليهم وفق القانون (سونا) - وجه مولانا عمر احمد محمد النائب العام اعضاء النيابة العامة المختصين بتفعيل السلطات المخولة لهم قانونا ..

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إجراءات وقائية للقادمين إلى العاصمة بعد عطلة عيد الفطر
إجراءات وقائية للقادمين إلى العاصمة بعد عطلة عيد الفطر أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية للمواطنين الذين سيقضون عطلة العيد خارج الولاي..

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محلية الجنينة تصدر قراراً يمنع اطلاق الأعيرة النارية
محلية الجنينة تصدر قراراً يمنع اطلاق الأعيرة النارية (سونا) أصدر الاستاذ محمد عبدالرحمن محمد احمد معتمد محلية الجنينة قرارا يقضى بمنع اطلاق الأعيرة النارية في الحدود..

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البرلمان يختار نائبا ثالثاً لرئيسه
البرلمان يختار نائبا ثالثاً لرئيسه الخرطوم (سونا) انتخب اعضاء المجلس الوطني في جلسه يوم الجمعة وعبر تصويت سري المرشح احمد آدم التجاني رئيس لجنة ..

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مقتل 15 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين
مقتل 15 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين بكين (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين وإن..

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اتجاه لنقل المناطق الصناعية بالعاصمة الى قرِّي
اتجاه لنقل المناطق الصناعية بالعاصمة الى قرِّي البرلمان: صابر حامد قال وزير الصناعة، موسى محمد أحمد كرامة، إن وزارته تعمل بلا قانون لضبط العمل الصناعي با..

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البشير يعود الى البلاد
البشير يعود الى البلاد الخرطوم (سونا) - عاد إلى البلاد مساء اليوم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بعد زيارة إلى المملكة ال..

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الإمارات تقول البديل لعدم قبول قطر لمطالب دول عربية "افتراق الدروب"
الإمارات تقول البديل لعدم قبول قطر لمطالب دول عربية "افتراق الدروب" دبي (رويترز) - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم السبت إنه إذا لم تقبل قطر مطالب دول عرب..

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مفاجأة "مرعبة".. كيف صنع العبيدي "قنبلة مانشستر"؟
مفاجأة "مرعبة".. كيف صنع العبيدي "قنبلة مانشستر"؟ أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن منفذ هجوم مانشستر الانتحاري، استعان بمقطع فيديو ..

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جوني ديب يعتذر عن مزحة عن اغتيال ترامب
جوني ديب يعتذر عن مزحة عن اغتيال ترامب جلاستونبري (انجلترا) (رويترز) - اعتذر الممثل الأمريكي جوني ديب يوم الجمعة عن مزحة عن اغتيال الرئيس الأمريكي دون..

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"تسريب المطالب".. سوء التقدير على الطريقة القطرية
"تسريب المطالب".. سوء التقدير على الطريقة القطرية أبوظبي - سكاي نيوز عربية لا يبدو أن المخيلة القطرية قادرة على ابتكار طرق جديدة لتبرير موقف الدوحة المهتز، سوى ..

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صنداي تايمز: بعض الوزراء البريطانيين يريدون أن يصبح هاموند رئيسا وزراء انتقاليا
صنداي تايمز: بعض الوزراء البريطانيين يريدون أن يصبح هاموند رئيسا وزراء انتقاليا لندن (رويترز) - قالت صحيفة صنداي تايمز إن بعض الأعضاء البارزين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يريدون أن يص..

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"طائرات أميركا النووية".. أصابها الإعصار
"طائرات أميركا النووية".. أصابها الإعصار أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال سلاح الجو الأميركي، الجمعة، إن اثنتين من طائراته، المصنوعة خصيصا لمقاومة الحرارة ..

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برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب .. زوجته ميلانيا
برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب .. زوجته ميلانيا روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الذي يصور نفسه دائما على أنه ساحر النساء، إن ..

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قرية لترامب.. في الهند
قرية لترامب.. في الهند أبوظبي - سكاي نيوز عربية غيرت جماعة خيرية للمراحيض اسم قرية هندية لتطلق عليها اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب..

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حريق لندن.. محققون يعلنون "الحقيقة الصادمة" بشأن الضحايا
حريق لندن.. محققون يعلنون "الحقيقة الصادمة" بشأن الضحايا أبوظبي - سكاي نيوز عربية رجحت محققة بريطانية في حريق برج "غرينفل" في لندن، وجود ضحايا محتملين قد لا يتم العثور..

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إخلاء أبراج سكنية في لندن ومخاوف من تكرار كارثة الحريق في 34 بناية
إخلاء أبراج سكنية في لندن ومخاوف من تكرار كارثة الحريق في 34 بناية لندن (رويترز) - قالت بريطانيا إن اختبارات السلامة من الحرائق التي أجريت بعد الحريق الهائل في برج جرينفيل أثبتت ..

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السيسي يصدق على اتفاقية تنقل السيادة على جزيرتين للسعودية
السيسي يصدق على اتفاقية تنقل السيادة على جزيرتين للسعودية القاهرة (رويترز) - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ال..

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ذكرى انقلاب الإنقاذ المشؤوم و دوره في تدمير وطنا الحبيب... فكرة وتصميم الفنان Mo Momo
ذكرى انقلاب الإنقاذ المشؤوم و دوره في تدمير وطنا الحبيب... فكرة وتصميم الفنان Mo Momo ذكرى انقلاب الإنقاذ المشؤوم و دوره في تدمير وطنا الحبيب... فكرة وتصميم الفنان Mo Momo

 
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بيع أعضائها التناسلية وتهريب أجسادها حية للسعودية والسودان
بيع أعضائها التناسلية وتهريب أجسادها حية للسعودية والسودان بسبب التراجع الكبير في أعداد السياح القادمين إلى مصر، ازدهرت تجارة التماسيح بجنوب البلاد، حيث توجد بحيرة ناصر، الأ..

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اكتشاف كوكب عاشر بحجم المريخ لكنه غير مرئي
اكتشاف كوكب عاشر بحجم المريخ لكنه غير مرئي تُخفي الحافة الخارجية لنظامنا الشمسي جسماً ضخماً في حجم المريخ نفسه، والذي يمكن أن يكون الكوكب العاشر الذي يدور حو..

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منعوه من ارتداء "شورت" فاستبدله بفستان! شاب يجبر عمله على تغيير قواعده الصارمة على الملابس
منعوه من ارتداء "شورت" فاستبدله بفستان! شاب يجبر عمله على تغيير قواعده الصارمة على الملابس في يوم أحدٍ حارٍ في مقاطعة باكينغهامشير بإنكلترا، حاول أحد موظفي خدمة العملاء -يُدعى جوي- ارتداء شورت خروج مع قميص..

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عمر هذه السيدة يثير جنون مواقع التواصل
عمر هذه السيدة يثير جنون مواقع التواصل للوهلة الأولى تبدو التايوانية لور شو طفلة أو مراهقة في أقصى التوقعات لكنها ليست كذلك. إنها سيدة تبلغ الـ42 من ..

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قائمة بريطانية بأشد الأمراض إيلاما
قائمة بريطانية بأشد الأمراض إيلاما قد يكون من الصعب على غير المختصين تقدير درجات الألم التي قد يعاني منها الجسم البشري، لهذا وضعت الهيئة الوطنية ..

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واقعة نادرة .. حيّة سامة تلدغ فتاة في فمها "لم تمت ووقع لها ما هو أغرب"
واقعة نادرة .. حيّة سامة تلدغ فتاة في فمها "لم تمت ووقع لها ما هو أغرب" في واقعة نادرة الحدوث، نجت فتاة إثيوبية، 20 عامًا، من سم حية لدغتها في فمها، لكن الشابة المحظوظة أصيبت بعدها ب..

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ماذا يحدث بعد أن تلقي بآخر سيجارة؟
ماذا يحدث بعد أن تلقي بآخر سيجارة؟ تبدأ فوائد الإقلاع عن التدخين بعد ساعة واحدة من اتخاذ الخطوة، ويستمر تراكم الفوائد حتى 20 سنة. من ناحية أخرى، ..

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أم تكتشف أنها ربّت الطفلة الخطأ بعد 30 عاماً
أم تكتشف أنها ربّت الطفلة الخطأ بعد 30 عاماً اكتشفت سيدة روسية أنها قامت بتربية طفلة غير ابنتها بعد 30 عاماً من الخطأ الذي وقع في المستشفى، وأدى إلى تبديل ..

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"يوغا الماعز"... آخر صرعات اللياقة البدنية
"يوغا الماعز"... آخر صرعات اللياقة البدنية اجتاحت صرعة "يوغا الماعز" الولايات المتحدة الأميركية، حيث اصطف الناس من الأعمار والفئات كافة، للتسجيل في الصفو..

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رب ضارة نافعة.. مفاجأة بانتظار الناجين من حريق برج لندن
رب ضارة نافعة.. مفاجأة بانتظار الناجين من حريق برج لندن تم توفير 68 شقة للعائلات الناجية من حريق برج غرينفيل بلندن، في مجمع سكني فاخر، تبدأ الأسعار فيه من 1.6 مليون جنيه..

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كرات ثلجية ضخمة تلحق أضرارا مادية في سيبيريا
كرات ثلجية ضخمة تلحق أضرارا مادية في سيبيريا ضربت عاصفة قوية جمهورية، خاكاسيا، جنوب شرق سيبيريا في روسيا، وتسبب البرد الكروي المتساقط بحدوث أضرار عديدة في الن..

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برئاسة النائب المثير للجدل أبو القاسم برطم: البرلمان يعتمد كتلة قوى التغيير
برئاسة النائب المثير للجدل أبو القاسم برطم: البرلمان يعتمد كتلة قوى التغيير الخرطوم - الراكوبة عبدالوهاب همت اعتمد البرلمان السوداني في جلسته التي عقدت يوم الجمعة 23 يونيو كتلة قوى التغيير والمكونة من مجموع..

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تصدير اناث الثروة الحيوانية..!! كاريكاتير ود أبــّـو‎
تصدير اناث الثروة الحيوانية..!! كاريكاتير ود أبــّـو‎ تصدير اناث الثروة الحيوانية..!! كاريكاتير ود أبــّـو‎

 
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محاكم الفساد في عهد الأخوان المسلمين .. كاريكاتير عبيد
محاكم الفساد في عهد الأخوان المسلمين .. كاريكاتير عبيد محاكم الفساد في عهد الأخوان المسلمين .. كاريكاتير عبيد

 
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اقتصادي يحذر من الانعكاسات السالبة للوجود الأجنبي المتزايد على اقتصاديات البلاد
اقتصادي يحذر من الانعكاسات السالبة للوجود الأجنبي المتزايد على اقتصاديات البلاد حذر الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث د. هيثم محمد فتحي من الانعكاسات السالبة للوجود الاجنبي ع..

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اقتصادي يطالب باخضاع مشروع رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية لمزيد من الدراسات العلمية المستفيضة
اقتصادي يطالب باخضاع مشروع رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية لمزيد من الدراسات العلمية المستفيضة طالب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ،الفريق الاقتصادي الجديد للدولة باخضاع مشر..

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أحمد هارون: (مرقة الدجاج) تسبب الإسهالات الحادة
أحمد هارون: (مرقة الدجاج) تسبب الإسهالات الحادة الأبيض:الزين كندوة قال والي شمال كردفان مولانا أحمد هارون: إن المحافظة على البيئة تتعمد بشكل أساسي علي ترقية ال..

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كمال عمر: الوطني هزم فكرة الوفاق بالأغلبية الميكانيكة
كمال عمر: الوطني هزم فكرة الوفاق بالأغلبية الميكانيكة الخرطوم : علي الدالي شن النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي كمال عمر هجوما لاذعاً على المؤتمر الوطني عقب إجازة ا..

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ارتفاع في اسعار الملابس بمدني وتذمر وسط من المواطنين
ارتفاع في اسعار الملابس بمدني وتذمر وسط من المواطنين مدني: مزمل صديق شكا مواطنون بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، من الارتفاع الجنوني للأسعار الذي شهدته الأسواق خاص..

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البشير يحي جهاد القوات المسلحة في اليمن
البشير يحي جهاد القوات المسلحة في اليمن حيا رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمد البشير مجاهدات القوات المسلحة السودانية المراب..

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بالصور: احتفالات الجالية السودانية بكاردف بعيد الفطر المبارك
احتفلت الجالية السودانية كاردف ويلز بريطانيا بأعياد الفطر المبارك، ولقد اشتملت الاحتفالات معايدة أعضاء الجالية ك..
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وقفة تضامنية من الجالية السودانية بلندن مع أسر ضحايا البرج
الراحل مولانا عمر خلف الله تاريخ حافل بالإنجازات من العسكرية إليّ القضاء مسيرة تجاوزت الستون عاما .
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قروض مكاوي و الزبير… خطوط سكك حديد جديدة و مزدوجة ... لكنها وهمية (2)
مصطفى عمر الاسم تأهيل ..و الفعل تدمير النتيجة التي توصلنا إليها ضمن المقال السابق أنه عندما كان مكاوي مديرا ..
قروض مكاوي و الزبير (1) خطوط سكك حديد جديدة و مزدوجة ... لكنًها وهميًة ...
كيف نهب الفريق طه ومافيا البترول 110 مليون دولار من وديعة قطرية وإشتروا نفطا مسروقاً بلا مستندات؟
سمسار الماني فوّضته إدارة سودانير لبيع طائرة الايرباص (الميمون) فعرضها بمليون و200 الف دولار في مزاد (إي بيي - ebay )
عجائب ظاهرة ”طه“ : ثراء فاحش وشريكه يشكو الفقر ، ختمي خطف الإنقاذ من الكيزان …أسقط جنسيته وظل يدير السودان
طه المتصوف دفع 15 مليون درهم لفيلا نخلة دبي ، جاراته فاتنات هوليوود أنجيلينا ونيومي وديفيد بكام !
ليجاور الرئيس بكافوري ، الفريق طه دفع 5.5 مليون دولار فإمتلك هدية نميري لشيخ زايد ..!!
الفريق طه يحوّل 40 مليون دولار من حسابه ببنك " نوفا سكوتيا" في دبي الي بنك أكبكترس التركي لتمويل صفقتين !
يا أُبي : دعك من تزكية نفسك وفضيحة ميسي ، أخبرنا عن الشقراوات المحمولات جوا لصفقة التكريم بأديس ومظاريف الدولارات
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