|
|
مقالات وأخبار هامة
الأخبار
|
مساحة اعلانية
جديد المقالات
بيانات، إعلانات، تصريحات، واجتماعيات
احتفلت الجالية السودانية كاردف ويلز بريطانيا بأعياد الفطر المبارك، ولقد اشتملت الاحتفالات معايدة أعضاء الجالية ك..
الملحق الرياضي
DPA © تسببت تغريدة للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، في حالة من البلبلة..
ملحق التكنولوجيا والصحة والعلوم والبيئة
أفادت دراسة أميركية حديثة أن اتباع #نظام_غذائي عالي #الدهون قد يؤدي إلى انخفاض بكتيريا الأمعاء "النافعة" التي..
ملحق الثقافة والفنون
أطلق القاضي اللبناني كلود كرم، سراح الفنانة السورية، أصالة نصري، بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد فترة لفحص ..
اقتصاد وأعمال
مونتريال (رويترز) - قال وزير النقل القطري يوم الجمعة إن المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة س..
جريمة وأحداث
(سونا) تمكنت قوة مكونة من المجلس القومى للأدوية والسموم وشرطة نيابة حماية المستهلك من ضبط مركز تجميل (مشهور) يقو..
تقارير فساد
مصطفى عمر الاسم تأهيل ..و الفعل تدمير النتيجة التي توصلنا إليها ضمن المقال السابق أنه عندما كان مكاوي مديرا ..
سمسار الماني فوّضته إدارة سودانير لبيع طائرة الايرباص (الميمون) فعرضها بمليون و200 الف دولار في مزاد (إي بيي - ebay )
عجائب ظاهرة ”طه“ : ثراء فاحش وشريكه يشكو الفقر ، ختمي خطف الإنقاذ من الكيزان …أسقط جنسيته وظل يدير السودان
الفريق طه يحوّل 40 مليون دولار من حسابه ببنك " نوفا سكوتيا" في دبي الي بنك أكبكترس التركي لتمويل صفقتين !
يا أُبي : دعك من تزكية نفسك وفضيحة ميسي ، أخبرنا عن الشقراوات المحمولات جوا لصفقة التكريم بأديس ومظاريف الدولارات
محاضر اجتماعات مسربة
نشر موقع البروفيسور اريك ريفز يوم أمس الموافق 27 يناير وقائع اجتماع بين رئاسة الجمهورية ووزارة الحكم الاتحادي وبع..
شاهد صور محضر إجتماع أمني خطير متسرب.!! البشير.:توقف الحروب سيصرف الشعب عن الانقاذ ، وإستمراها ضروري لنحكم للأبد
مصطفي إسماعيل ينصح بغش السعودية والخليج! (الراكوبة) تنشر أخطر حديث مسرب عن إجتماع كبير لقياة البلاد العسكرية والسياسية
راكوبة الأغاني السودانية
المقالات الاكثر مشاهدةً/ش
الأخبار الاكثر مشاهدةً/ش
إختر الستايل
تغذيات RSS