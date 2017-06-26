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تهديد قطر بعزلة طويلة لا يحل الأزمة الخليجية بل يعقدها رغم أن العالم كان يترقب قائمة مطالب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) التي تقاطع قطر، لتكون خطوة با..

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الإعلان عن حركة مسلحة جديدة للإطاحة برئيس جنوب السودان جوبا/ أتيم سايمون أعلن إبراهام مجاك ملياب، النائب السابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي، اليوم الأحد، عن تكوي..

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عيدية ضحايا حرب اليمن ....!!! كاريكاتير ود أبـّـو‎ عيدية ضحايا حرب اليمن ....!!! كاريكاتير ود أبـّـو‎

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توالت النذر فهل يرتفع القادة الأفارقة لمستوى التحديات القادمة! محجوب محمد صالح تصريح جد خطير عن مهددات تستهدف القارة الإفريقية صدر هذا الأسبوع عن وزير ألماني، وكان الجدير..

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البشير يؤكد دعم السودان لجهود اميرالكويت لرأب الصدع بين دول الخليج العربي الخرطوم (سونا) أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دعم السودان للجهود التي يبذلها أمير الكويت لرأب الصدع بين ..

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اقتصادي يحذر من الانعكاسات السالبة للوجود الاجنبي المتزايد على اقتصاديات البلاد (سونا)- حذر الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث د. هيثم محمد فتحي من الانعكاسات السالبة للوجود ا..

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الفريق عدوي:القوات المسلحة في أتم الجاهزية لحراسة الوطن وتأمين الامة (سونا) - حيا الفريق اول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي رئيس الاركان المشتركة ،مجاهدات القوات المسلحة ومسيرتها ا..

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حادثة دهس المحتفلين بالعيد لا علاقة لها بالإرهاب الأناضول أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادثة الدهس التي وقعت، صباح اليوم الأحد، خلال تبادل المسلمين التهاني ب..

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خبير قانوني : يجب البت في ثلاثة مواضيع قبل التخزين بسد النهضة (سونا)- اكد الدكتور احمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان و الخبير القانوني ان اعلان اثيوبيا رسميا ..

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السلطات الصينية تعاقب المسلمين الصائمين في شهر رمضان قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ السلطات الصينية عاقبت المسلمين الصائمين في شهر رمضان عبر فرض غرامة عليهم، وإ..

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أصل الزلابية”.. “الملكة الأندلسية” تتزين مائدة إفطار الجزائريين في رمضان بشتى أنواع المأكولات، سواء التقليدية أو الحديثة، ومنها حلوى “الزلابية” التي ..

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عيد مبارك ... كاريكاتير ود أبّو عيد مبارك ... كاريكاتير ود أبّو

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شركات سعودية تهرّب البضائع إلى قطر كشف رجال أعمال أتراك، أن هناك اتفاقا مع شركات سعودية للالتفاف على الحظر الخليجي، وإرسال السلع إلى قطر. وكتبت صح..

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الملك سلمان يتمنى للمسلمين عيدا بلا إرهاب هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السعوديين والمسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا إلى أن يسود ..

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مصر: الصور المفبركة والفيديوهات أدوات الإخوان لاستغلال ساحات صلاة العيد تستعد جماعة الإخوان لاستغلال ساحات صلاة العيد، بالصور المفبركة والفيديوهات المزيفة، حيث يقف عناصرها وسط المصليين ل..

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د . فطمير زعيمي: هكذا نستقبل رمضان في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا ريما أحمد أبو ريشة غالبية مسلمي مقدونيا هم من الألبان . ولذا , فإن استقبال رمضان المبارك في هذه البلدان التي تق..

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لندن: مظاهرة ضد الإسلام تنظمها جماعة متطرفة (الأناضول): نظم 50 شخص السبت في العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة مناهضة للإسلام والمسلمين، أمام مقر رئاسة الحكوم..

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وزارة الخارجية السودانية ترد بالرفض على التهم التي أوردها المتحدث بأسم الجيش الليبي أعلنت وزارة الخارجية رفضها التام لما جاء على لسان المتحدث الرسمي لقوات اللواء خليفة حفتر بشرق ليبيا حول صلة السودا..

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جنوب السودان يلغي احتفالات الاستقلال أبوظبي - سكاي نيوز عربية ألغت حكومة جنون السودان الاحتفال بالذكرى السادسة لاستقلال البلاد في التاسع من يوليو ل..

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الإفراج عن سجين "القرن" في الولايات المتحدة أبوظبي - سكاي نيوز عربية أفرجت السلطات الأميركية عن أقدم سجين في سجن اتحادي بالولايات المتحدة إذ بلغ من العمر ..

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إجراءات وقائية للقادمين إلى العاصمة بعد عطلة عيد الفطر أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية للمواطنين الذين سيقضون عطلة العيد خارج الولاي..

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محلية الجنينة تصدر قراراً يمنع اطلاق الأعيرة النارية (سونا) أصدر الاستاذ محمد عبدالرحمن محمد احمد معتمد محلية الجنينة قرارا يقضى بمنع اطلاق الأعيرة النارية في الحدود..

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البرلمان يختار نائبا ثالثاً لرئيسه الخرطوم (سونا) انتخب اعضاء المجلس الوطني في جلسه يوم الجمعة وعبر تصويت سري المرشح احمد آدم التجاني رئيس لجنة ..

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مقتل 15 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين بكين (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية إن 15 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين وإن..

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البشير يعود الى البلاد الخرطوم (سونا) - عاد إلى البلاد مساء اليوم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بعد زيارة إلى المملكة ال..

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الإمارات تقول البديل لعدم قبول قطر لمطالب دول عربية "افتراق الدروب" دبي (رويترز) - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم السبت إنه إذا لم تقبل قطر مطالب دول عرب..

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مفاجأة "مرعبة".. كيف صنع العبيدي "قنبلة مانشستر"؟ أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن منفذ هجوم مانشستر الانتحاري، استعان بمقطع فيديو ..

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جوني ديب يعتذر عن مزحة عن اغتيال ترامب جلاستونبري (انجلترا) (رويترز) - اعتذر الممثل الأمريكي جوني ديب يوم الجمعة عن مزحة عن اغتيال الرئيس الأمريكي دون..

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"تسريب المطالب".. سوء التقدير على الطريقة القطرية أبوظبي - سكاي نيوز عربية لا يبدو أن المخيلة القطرية قادرة على ابتكار طرق جديدة لتبرير موقف الدوحة المهتز، سوى ..

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صنداي تايمز: بعض الوزراء البريطانيين يريدون أن يصبح هاموند رئيسا وزراء انتقاليا لندن (رويترز) - قالت صحيفة صنداي تايمز إن بعض الأعضاء البارزين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يريدون أن يص..

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"طائرات أميركا النووية".. أصابها الإعصار أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال سلاح الجو الأميركي، الجمعة، إن اثنتين من طائراته، المصنوعة خصيصا لمقاومة الحرارة ..

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برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب .. زوجته ميلانيا روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الذي يصور نفسه دائما على أنه ساحر النساء، إن ..

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قرية لترامب.. في الهند أبوظبي - سكاي نيوز عربية غيرت جماعة خيرية للمراحيض اسم قرية هندية لتطلق عليها اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب..

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حريق لندن.. محققون يعلنون "الحقيقة الصادمة" بشأن الضحايا أبوظبي - سكاي نيوز عربية رجحت محققة بريطانية في حريق برج "غرينفل" في لندن، وجود ضحايا محتملين قد لا يتم العثور..

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إخلاء أبراج سكنية في لندن ومخاوف من تكرار كارثة الحريق في 34 بناية لندن (رويترز) - قالت بريطانيا إن اختبارات السلامة من الحرائق التي أجريت بعد الحريق الهائل في برج جرينفيل أثبتت ..

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السيسي يصدق على اتفاقية تنقل السيادة على جزيرتين للسعودية القاهرة (رويترز) - صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ال..

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ذكرى انقلاب الإنقاذ المشؤوم و دوره في تدمير وطنا الحبيب... فكرة وتصميم الفنان Mo Momo ذكرى انقلاب الإنقاذ المشؤوم و دوره في تدمير وطنا الحبيب... فكرة وتصميم الفنان Mo Momo

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اكتشاف كوكب عاشر بحجم المريخ لكنه غير مرئي تُخفي الحافة الخارجية لنظامنا الشمسي جسماً ضخماً في حجم المريخ نفسه، والذي يمكن أن يكون الكوكب العاشر الذي يدور حو..

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عمر هذه السيدة يثير جنون مواقع التواصل للوهلة الأولى تبدو التايوانية لور شو طفلة أو مراهقة في أقصى التوقعات لكنها ليست كذلك. إنها سيدة تبلغ الـ42 من ..

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قائمة بريطانية بأشد الأمراض إيلاما قد يكون من الصعب على غير المختصين تقدير درجات الألم التي قد يعاني منها الجسم البشري، لهذا وضعت الهيئة الوطنية ..

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ماذا يحدث بعد أن تلقي بآخر سيجارة؟ تبدأ فوائد الإقلاع عن التدخين بعد ساعة واحدة من اتخاذ الخطوة، ويستمر تراكم الفوائد حتى 20 سنة. من ناحية أخرى، ..

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أم تكتشف أنها ربّت الطفلة الخطأ بعد 30 عاماً اكتشفت سيدة روسية أنها قامت بتربية طفلة غير ابنتها بعد 30 عاماً من الخطأ الذي وقع في المستشفى، وأدى إلى تبديل ..

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"يوغا الماعز"... آخر صرعات اللياقة البدنية اجتاحت صرعة "يوغا الماعز" الولايات المتحدة الأميركية، حيث اصطف الناس من الأعمار والفئات كافة، للتسجيل في الصفو..

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رب ضارة نافعة.. مفاجأة بانتظار الناجين من حريق برج لندن تم توفير 68 شقة للعائلات الناجية من حريق برج غرينفيل بلندن، في مجمع سكني فاخر، تبدأ الأسعار فيه من 1.6 مليون جنيه..

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كرات ثلجية ضخمة تلحق أضرارا مادية في سيبيريا ضربت عاصفة قوية جمهورية، خاكاسيا، جنوب شرق سيبيريا في روسيا، وتسبب البرد الكروي المتساقط بحدوث أضرار عديدة في الن..

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برئاسة النائب المثير للجدل أبو القاسم برطم: البرلمان يعتمد كتلة قوى التغيير الخرطوم - الراكوبة عبدالوهاب همت اعتمد البرلمان السوداني في جلسته التي عقدت يوم الجمعة 23 يونيو كتلة قوى التغيير والمكونة من مجموع..

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تصدير اناث الثروة الحيوانية..!! كاريكاتير ود أبــّـو‎ تصدير اناث الثروة الحيوانية..!! كاريكاتير ود أبــّـو‎

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محاكم الفساد في عهد الأخوان المسلمين .. كاريكاتير عبيد محاكم الفساد في عهد الأخوان المسلمين .. كاريكاتير عبيد

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اقتصادي يحذر من الانعكاسات السالبة للوجود الأجنبي المتزايد على اقتصاديات البلاد حذر الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث د. هيثم محمد فتحي من الانعكاسات السالبة للوجود الاجنبي ع..

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أحمد هارون: (مرقة الدجاج) تسبب الإسهالات الحادة الأبيض:الزين كندوة قال والي شمال كردفان مولانا أحمد هارون: إن المحافظة على البيئة تتعمد بشكل أساسي علي ترقية ال..

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ارتفاع في اسعار الملابس بمدني وتذمر وسط من المواطنين مدني: مزمل صديق شكا مواطنون بمدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، من الارتفاع الجنوني للأسعار الذي شهدته الأسواق خاص..

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